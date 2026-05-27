Héctor Rodríguez convoca a los ciudadanos a involucrarse en la reestructuración del gobierno

CIUDAD MCY.- Este martes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la transformación y reingeniería del Gobierno.

Se trata de una nueva estructura del gobierno adaptada a la “nueva realidad” del país, tal como complementó la mandataria en Consejo de Ministros.

Al respecto, el nuevo comisionado convocó este miércoles a todos los ciudadanos a involucrarse en esta misión para lograr mejores resultados.

“Esa tarea tendrá resultados en la medida en que los ciudadanos se involucren. Si nosotros no nos organizamos no ejerceremos el poder popular. Aquí gobierna la gente”, expresó durante un despliegue de las Brigadas de Atención a los Abuelos y Abuelas de la Patria en el sector Sarria de Caracas.

El vicepresidente sectorial enfatizó en que “no será una tarea fácil” luchar contra métodos de instituciones que muchas veces “actúan por inercia” y “cargan a los ciudadanos” de trabajo, al tiempo que exigen “documentos innecesarios” para un trámite.

“A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por lograr un gobierno más eficiente y más transparente, queda aún mucho por hacer en esta materia”, dijo.

Acompañará a Héctor Rodríguez en esta misión el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, quienes tienen un plazo de 90 días para presentar “un trabajo conclusivo de lo que debe ser la reestructuración y la nueva reingeniería del Gobierno”.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA