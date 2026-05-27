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Dólar BCV amaneció en Bs 540,04 este miércoles

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PorBeatriz Guilarte

May 27, 2026

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) publica en su página web que el tipo de cambio referencial del dólar para este miércoles 27 de 540.04 bolívares por dólar.

Esta tasa oficial es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

De acuerdo con lo publicado por el BCV, el precio del euro se ubica en 627,70 bolívares.

EUR: 627,70
CNY : 79,59
TRY : 11,76
RUB7,54
USD : 540,04

FUENTE : AGENCIA 

FOTO : REFERENCIAL

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Por Beatriz Guilarte

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