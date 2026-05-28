Hidroven garantiza continuidad del servicio a 5.000 familias en Aragua

La reparación de una avería en la avenida Aragua restablece el servicio de agua potable a diez comunidades de 4 parroquias de la Ciudad Jardín.

CIUDAD MCY.- El Equipo Multidisciplinario del Agua reparó una avería en la tubería de 12 pulgadas de diámetro, ubicada en la avenida Aragua del municipio Girardot, en el estado Aragua, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio a 10 comunidades de Maracay, mediante la sustitución de cuatro metros de conducto y la colocación de dos juntas mecánicas.

Para ello, se activaron los protocolos de seguridad que incluyeron el cierre de un tramo de la avenida, la inspección en el área y las maniobras necesarias para disminuir el caudal.

Tras culminar las labores, el personal dio apertura a las válvulas y reactivó las fuentes subterráneas aledañas, lo que permitió restablecer el servicio en las comunidades: Piñonal Norte y Sur, Las Acacias, San José, Mario Briceño, Fundación Mendoza, Residencias El Centro, San Ignacio, La Barraca y San Agustín; estas pertenecen a las parroquias Madre María, Andrés Eloy Blanco, Pedro José Ovalles y Casanova Godoy.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el Pueblo aragüeño en la optimización permanente de los servicios públicos, y consolida una gestión que prioriza el bienestar colectivo.

PRENSA HIDROVEN

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