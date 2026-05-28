Corposalud realiza jornada científica por el Día Mundial Sin Tabaco

CIUDAD MCY.- La Coordinación del Programa Regional Antitabaco de Corposalud realizó una Jornada Científica en el marco del Día Mundial de sin Tabaco, un espacio donde se destacaron los riesgos que el consumo de tabaco representa para la salud en diferentes patologías.

Así lo dio a conocer la Coordinadora del Programa, Yexaira Morales, quien resaltó la participación de diversos especialistas durante la actividad. Entre las ponentes estuvo la doctora Yudirma Betancourt, coordinadora del programa de tuberculosis, quien disertó sobre las enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo. Por su parte, Doris Martínez, coordinadora del programa Endocrinometabólico, expuso sobre los riesgos de estas enfermedades a causa del consumo de tabaco.

Asimismo, Irene Llanos, coordinadora regional de laboratorio, detalló cuáles son los exámenes clínicos y especiales que deben realizarse las personas fumadoras para descartar la tuberculosis.

Morales precisó que este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó el lema: “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”.

Finalmente, la coordinadora enfatizó que, dado que el tabaquismo continúa siendo la principal causa de enfermedad y muerte prevenible, es fundamental que las instituciones de salud sigan impulsando campañas de concientización, especialmente dirigidas a la juventud.

SESIONES EDUCATIVAS EN LOS ASIC

Las Áreas de Salud Integral Comunitaria de los municipios en la región, también se unen a la campaña de concientización por el Día Mundial de No Fumar a través de sesiones, conferencias y charlas educativas, dirigidas a las comunidades, en especial a los jóvenes.

PRENSA CORPOSALUD

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