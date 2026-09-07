¡Histórico! Bad Bunny alcanza siete premios Emmy por su show del Super Bowl

CIUDAD MCY.- El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX volvió a hacer historia al alcanzar siete premios Emmy en las categorías de artes creativas, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos galardones.

La ceremonia reconoció diferentes aspectos técnicos y artísticos de las producciones televisivas. Entre los siete premios obtenidos por el espectáculo estuvo uno para el propio Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio.

El cantante recibió su primer Emmy en la categoría de mejor especial de variedades en vivo, un reconocimiento al espectáculo titulado oficialmente The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny.

Además, la producción fue premiada por su dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y trabajo de cámara. Jay-Z, quien se desempeñó como productor ejecutivo del espectáculo, también recibió un Emmy por su participación en la producción.

Con siete galardones de nueve nominaciones, el show superó ampliamente el récord que tenía el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2022, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que obtuvo tres premios Emmy.

El reconocimiento consolida el impacto que tuvo la presentación de Bad Bunny, realizada el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo contó además con la participación de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

FUENTE : AGENCIA

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