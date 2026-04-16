¡Histórico! Gustavo Dudamel conquistará Nápoles al frente de la Filarmónica de Nueva York

CIUDAD MCY.- El maestro venezolano Gustavo Dudamel paralizará la escena musical europea este fin de semana con su esperado debut en el legendario Teatro San Carlo de Nápoles. Liderando a la Filarmónica de Nueva York, el barquisimetano presentará una propuesta disruptiva que fusiona la genialidad sinfónica con el arte de vanguardia.

El plato fuerte de la noche será una versión revolucionaria de El amor brujo, de Manuel de Falla. Esta puesta en escena cuenta con el sello de la icónica artista de performance Marina Abramović y la desgarradora voz de Pasión Vega. El público napolitano presenciará una experiencia inmersiva donde la tradición andaluza se encuentra con la modernidad visual más radical.

Asimismo, el programa incluye La historia del soldado de Igor Stravinski, interpretada por el actor italiano Valentino Mannias. De este modo, Dudamel propone un diálogo magistral entre dos obras nacidas bajo la efervescencia de las vanguardias parisinas, consolidando un recital que desafía los límites convencionales de la dirección orquestal.

Cabe destacar, que este concierto no solo es una parada en su gira internacional, sino el preludio de su era como director titular de la Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-2027. Al subir al podio del teatro de ópera más antiguo de Europa, Dudamel reafirma su estatus como el director más influyente de su generación.

Esta cita en Italia ratifica la capacidad del maestro venezolano para conectar los grandes escenarios de América con el patrimonio histórico del viejo continente. Sin duda, una presentación que marcará un hito en su imparable proyección global.

FUENTE: VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESIA