Diablos Danzantes de Turiamo preparan su salida a la calle

Durante una reunión organizativa, el alcalde Rafael Morales anunció la entrega de una vivienda que será una vitrina parmanente de esta manifestación

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de preparar todas las actividades concernientes al Corpus Christi, el alcalde Rafael Morales y representantes del sector cultural del municipio Girardot, sostuvieron un encuentro organizativo con la Cofradía de Diablos Danzantes de Turiamo, que hace vida en el sector El Recurso.

Además del apoyo que el Ejecutivo municipal ofrece a los promeseros durante la festividad, se anunció la entrega de una vivienda que funja como vitrina permanente de la manifestación y Casa de los Diablos, es decir, el sitio de vestimenta, santiguación y salida.

“El Recurso puede y debe ser el epicentro de una gran movida cultural en Maracay, que no sea circunstancial, donde la gente pueda venir un día cualquiera y encuentre el esquema de tradiciones, economía y emprendimiento”, apuntó el burgomaestre.

Estas acciones preservan las raíces de un pueblo desterrado que encontró un nuevo hogar en la Ciudad Jardín y, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Además, con el lanzamiento de la marca Aragua Encanta, este arraigo de la costa toma mayor fuerza, al ser uno de los puntos atractivos y de interés en la entidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA