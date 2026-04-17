Huellitas de Choroní: Perriguías promueven las costas de Choroní

En este rincón del litoral aragüeño la esperanza ya no camina sola, ahora tiene cuatro patas, excelente olfato y dotes de guía para acompañar a visitantes y turistas.

CIUDAD MCY.- En las calles de Choroní, donde el tambor resuena y el mar abraza la montaña, se está escribiendo una historia de amor incondicional. No es solo la crónica de un rescate animal; es el testimonio de Mariarlis Pinto, una joven que decidió que su éxito como empresaria de pescados y mariscos no estaría completo si no incluía la protección de los seres más vulnerables del pueblo: sus perros.

​PUENTE DE EMPATÍA

​Lo que comenzó hace diez años como un acto de compasión individual, hoy es la Fundación “Huellitas de Choroní”. Con una sensibilidad que desarma, Mariarlis ha logrado convertir a los perros abandonados en protagonistas de la identidad local bajo el nombre de «Perriguías».

​Estos canes, muchos de ellos con cicatrices físicas o pasados de maltrato, son hoy los guardianes de las rutas de senderismo. No son solo guías; son compañeros de alma que muestran al turista la biodiversidad del Parque Nacional Henri Pittier, recibiendo a cambio el respeto y el cariño que la vida les había negado.

​»Si eres empático con los animales y los lugares a donde llegas, recibes lo mismo. Los perriguías son el resultado de esa conexión natural entre el cariño del visitante y la lealtad del perro», relata Mariarlis con emoción.

​EL MILAGRO DE LA «GOTICA EN GOTICA»

​A diferencia de grandes corporaciones, el motor de esta fundación es la solidaridad humana pura. Sin macro-ayudas institucionales, Mariarlis y su madre han levantado un refugio que hoy sostiene a más de 60 peludos. Cada saquito de alimento y cada donación digital es un ladrillo en este muro de contención contra el abandono.

​El trabajo es arduo y a menudo, silencioso, porque brinda atención a perros que nadie quiere adoptar por su edad o condición física.

De igual manera, la oenegé desarrolla jornadas constantes de esterilización y vacunación para ayudar a las familias de Choroní que no tienen acceso a servicios veterinarios. A través de Woof Tours y patrocinantes, la fundación enseña que la caridad puede ser sostenible.

​HACIA UN FUTURO DE ALIANZAS

​La joven proteccionista afirmó que últimamente ha establecido alianzas con la Gobernación de Aragua y la Misión Nevado, entendiendo que para erradicar el abandono se necesita la suma de todas las voluntades.

Desde su visión de «Turismo con Propósito» Pinto invitó a conocer el Choroní profundo, sus ríos, el cacao y la selva, de la mano de quienes mejor conocen sus secretos: los perriguías.

​“Huellitas de Choroní” no es solo una fundación; es la prueba de que una sola persona, movida por la pasión y la naturaleza, puede cambiar el ritmo del corazón de toda una comunidad.

REINA BETANCOURT

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