Huellitas de Choroní: Perriguías promueven las costas de Choroní

En este rincón del litoral aragüeño la esperanza ya no camina sola, ahora tiene cuatro patas, excelente olfato y dotes de guía para acompañar a visitantes y turistas.
CIUDAD MCY.- En las calles de Choroní, donde el tambor resuena y el mar abraza la montaña, se está escribiendo una historia de amor incondicional. No es solo la crónica de un rescate animal; es el testimonio de Mariarlis Pinto, una joven que decidió que su éxito como empresaria de pescados y mariscos no estaría completo si no incluía la protección de los seres más vulnerables del pueblo: sus perros.
PUENTE DE EMPATÍA
Lo que comenzó hace diez años como un acto de compasión individual, hoy es la Fundación “Huellitas de Choroní”. Con una sensibilidad que desarma, Mariarlis ha logrado convertir a los perros abandonados en protagonistas de la identidad local bajo el nombre de «Perriguías».
Estos canes, muchos de ellos con cicatrices físicas o pasados de maltrato, son hoy los guardianes de las rutas de senderismo. No son solo guías; son compañeros de alma que muestran al turista la biodiversidad del Parque Nacional Henri Pittier, recibiendo a cambio el respeto y el cariño que la vida les había negado.
»Si eres empático con los animales y los lugares a donde llegas, recibes lo mismo. Los perriguías son el resultado de esa conexión natural entre el cariño del visitante y la lealtad del perro», relata Mariarlis con emoción.
EL MILAGRO DE LA «GOTICA EN GOTICA»
A diferencia de grandes corporaciones, el motor de esta fundación es la solidaridad humana pura. Sin macro-ayudas institucionales, Mariarlis y su madre han levantado un refugio que hoy sostiene a más de 60 peludos. Cada saquito de alimento y cada donación digital es un ladrillo en este muro de contención contra el abandono.
El trabajo es arduo y a menudo, silencioso, porque brinda atención a perros que nadie quiere adoptar por su edad o condición física.
De igual manera, la oenegé desarrolla jornadas constantes de esterilización y vacunación para ayudar a las familias de Choroní que no tienen acceso a servicios veterinarios. A través de Woof Tours y patrocinantes, la fundación enseña que la caridad puede ser sostenible.
HACIA UN FUTURO DE ALIANZAS
La joven proteccionista afirmó que últimamente ha establecido alianzas con la Gobernación de Aragua y la Misión Nevado, entendiendo que para erradicar el abandono se necesita la suma de todas las voluntades.
Desde su visión de «Turismo con Propósito» Pinto invitó a conocer el Choroní profundo, sus ríos, el cacao y la selva, de la mano de quienes mejor conocen sus secretos: los perriguías.
“Huellitas de Choroní” no es solo una fundación; es la prueba de que una sola persona, movida por la pasión y la naturaleza, puede cambiar el ritmo del corazón de toda una comunidad.
REINA BETANCOURT
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