Implementan jornada recreativa en San Bernardino para niños afectados por terremotos

CIUDAD MCY.- Con el propósito de brindar acompañamiento recreativo a través del arte, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura, instaló la jornada Arena Creativa en el Complejo Guayana Esequiba, ubicado en la parroquia San Bernardino, Caracas.

El espacio abrió sus puertas para recibir a niños, niñas y adolescentes provenientes del estado La Guaira y distintas parroquias de Caracas, quienes resultaron afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante la jornada, los pequeños participan en una variedad de talleres que incluye pintura, teatro, elaboración de papagayos y dinámicas lúdicas. El objetivo principal de esta actividad va más allá del entretenimiento. Se trata de una estrategia de contención emocional.

A través del juego y la creación artística, los facilitadores buscan que los más pequeños mantengan la mente ocupada en experiencias positivas, ayudándoles a procesar lo vivido en un ambiente seguro y lleno de fraternidad.

«En momentos de crisis, la cultura se convierte en el abrazo que necesita nuestro pueblo. El arte es una herramienta fundamental de sanación, que permite a los niños volver a sonreír, reconectar con su infancia y sentirse protegidos», expresaron los coordinadores de Misión Cultura presentes en la actividad.

El Complejo Guayana Esequiba está dispuesto como un punto de encuentro y resiliencia, al reafirmar que la cultura es un derecho y un pilar de apoyo para las familias venezolanas en situación de desastre. La jornada forma parte de la La ruta de la esperanza, una iniciativa dedicada a brindar contención, apoyo y espacios de sanación, a través de la cultura y la participación comunitaria.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA