Impulsan emprendimiento femenino en San Mateo con taller de repostería

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de generar oportunidades económicas y fomentar el autoempleo, la alcaldesa Marisol Rodríguez propició la capacitación de 20 mujeres en el área de repostería, brindándoles herramientas prácticas para iniciar o fortalecer sus propios emprendimientos.

La formación se llevó a cabo a través de la Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios, liderada por Leybis Rodríguez, en un esfuerzo conjunto por promover el desarrollo productivo de las mujeres.

Durante el taller, las participantes aprendieron la elaboración de tortas, preparación de rellenos, así como técnicas de decoración y presentación, aspectos fundamentales para mejorar la calidad y la comercialización de sus productos.

Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer las capacidades productivas de la población, sin límite de edad, apostando al empoderamiento económico y al crecimiento personal de las mujeres del municipio.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad, promoviendo herramientas que permitan a las mujeres convertirse en protagonistas de su propio progreso.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR

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