Avanza transformación de Fundocoropo con instalación de nuevas redes de aguas

CIUDAD MCY.- Como parte del compromiso por fortalecer los servicios públicos en la Comuna Comandante Supremo, las cuadrillas de Aguas y Redes iniciaron importantes trabajos de infraestructura en el sector Fundocoropo, ubicado en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La jornada técnica consistió en el comienzo de la colocación de tuberías en el punto estratégico de la calle 8, diagonal a la calle 9. Esta acción forma parte del plan de abordaje integral que busca optimizar el sistema de distribución y recolección de aguas, dando respuesta directa a las necesidades de las familias que residen en la zona.

Estas labores representan un paso fundamental en la recuperación de la red de servicios básicos del sector. Con la ejecución de estos trabajos, se espera una mejora significativa en la calidad de vida del pueblo linarense, garantizando condiciones de salubridad y un entorno más digno para los habitantes de la comuna.

Desde la municipalidad se informó que las cuadrillas se mantendrán desplegadas en el territorio de la Comuna Comandante Supremo, siguiendo un cronograma establecido para la transformación progresiva de Fundocoropo. El avance de estas obras reafirma la voluntad de seguir trabajando de la mano con el Poder Popular para consolidar el bienestar social en la jurisdicción.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA