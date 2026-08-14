Inameh refuerza monitoreo del ENOS y promueve conciencia ante la crisis climática

CIUDAD MCY.-Este jueves, en la sede del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se desarrolló un encuentro técnico e intercambio geocientífico centrado en el monitoreo del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). La actividad contó con la participación del gabinete ministerial y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), quienes se enfocaron en concientizar a la población ante la actual emergencia climática.

En este sentido, el presidente del Inameh, G/B Reidy Zambrano, explicó que Venezuela atraviesa un proceso que ha evolucionado de cambio climático a crisis climática, situando al país en un escenario de emergencia climática.

«Pudiésemos decir que es el desafío más grande que enfrenta la humanidad. Desde los años 80, cada década ha sido más caliente que la anterior; la última década fue la más caliente. Desde junio de 2023, que fue decretado el anterior Niño, se fueron batiendo récord de temperatura todos los meses; pues nos llama completamente a la reflexión. Nos lleva a un desequilibrio energético y algo fundamental que hemos estado observando: un muy alto porcentaje, más del 90 % de la radiación, está siendo absorbido por los océanos», dijo el titular del organismo.

Asimismo, precisó que el Inameh mantiene monitoreos oficiales, articulados con el Gobierno nacional, regional y local, así como con todos los ministerios, para mitigar los impactos del fenómeno de acuerdo con las particularidades de cada territorio.

FUENTE: INAMEH

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