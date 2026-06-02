Inaugurada segunda Biblioteca al Aire Libre en Girardot

La Biblioteca al Aire Libre “Luisa Teresa Lanz” forma parte de un proyecto orientado a consolidar espacios permanentes para la promoción cultural y el acceso a la lectura en distintas comunidades de Maracay.

CIUDAD MCY.- Un nuevo punto para conectar con la lectura y la naturaleza se ha materializado en el municipio Girardot con la inauguración de la segunda Biblioteca al Aire Libre «Profesora Luisa Teresa Lanz» en la caminería Las Delicias, Barrio El Toro.

La iniciativa, impulsada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, fue cristalizada por el Concejo Municipal de Maracay-Choroní con el propósito de acercar los libros y la literatura a las comunidades en espacios públicos.

La actividad estuvo encabezada el presidente del Concejo Municipal de Maracay-Choroní, Ángel Márquez, acompañado por los concejales, representantes culturales, promotores de lectura y ciudadanos que acompañaron este homenaje dedicado a la reconocida educadora y formadora de maestros.

Cabe destacar que, esta iniciativa ha tomado un gran impacto con y estarán disponibles al público a tiempo completo, brindando los fines de semana actividades especiales relacionas al fascinante mundo de los libros y la lectura.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA