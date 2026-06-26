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India lanza «Operación Amistad» y envía ayuda humanitaria a Venezuela

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PorBeatriz Guilarte

Jun 26, 2026

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la India anunció el despliegue oficial de la «Operación Amistad», una misión de asistencia internacional destinada a enviar ayuda humanitaria y soporte técnico a Venezuela para atender la emergencia provocada por los dobles sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, detalló que, de manera inmediata, dos aviones de transporte militar C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea india despegaron con rumbo al país sudamericano portando los primeros cargamentos de asistencia.

La ayuda incluye un hospital de campaña del Ejército indio y más de 35 toneladas de ayuda humanitaria entre los que destacan medicamentos esenciales, equipos médicos especializados y dos unidades móviles de atención sanitaria.

A través de esta iniciativa, la India reafirma sus lazos de hermandad y su compromiso inquebrantable de respaldar al Gobierno y al pueblo venezolano para superar este difícil

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte