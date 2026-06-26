India lanza «Operación Amistad» y envía ayuda humanitaria a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, detalló que, de manera inmediata, dos aviones de transporte militar C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea india despegaron con rumbo al país sudamericano portando los primeros cargamentos de asistencia.

La ayuda incluye un hospital de campaña del Ejército indio y más de 35 toneladas de ayuda humanitaria entre los que destacan medicamentos esenciales, equipos médicos especializados y dos unidades móviles de atención sanitaria.

A través de esta iniciativa, la India reafirma sus lazos de hermandad y su compromiso inquebrantable de respaldar al Gobierno y al pueblo venezolano para superar este difícil

FUENTE : AGENCIA

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