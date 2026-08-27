Infusión de jengibre con canela mejora el sistema digestivo y el metabolismo

CIUDAD MCY.- Desde tiempos antiguos el conocimiento tradicional recurre de forma constante a dos ingredientes de cocina como forma de aliviar diferentes molestias digestivas: el jengibre y la canela. Ambos bastante sencillos de conseguir y si se combinan en una infusión puedes obtener diferentes beneficios saludables.

Más allá de su aroma y sabor característicos, además de su uso habitual en la cocina, estas dos especies comparten muchas propiedades que han sido objeto de estudios por sus efectos relacionados con el sistema digestivo y el metabolismo en general. De acuerdo a los expertos, al combinar ambos ingredientes se genera un efecto simultáneo que favorece la circulación, la absorción de nutrientes y la eficiencia metabólica del organismo.

Por un lado, se tiene al jengibre, que contiene compuestos activos como los gingeroles y los shogaoles, estos pueden estimular la producción de enzimas digestivas y bilis, lo que facilita así la digestión de los alimentos. Igualmente, estos componentes también contribuyen a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el organismo e incluso favorecen la circulación y el equilibrio energético del cuerpo.

Por su parte, la canela, ayuda a suavizar el revestimiento del estómago y en el proceso equilibra la flora intestinal, estos efectos pueden reducir las molestias como la hinchazón o la sensación de pesadez tras comer. Sumado a esto la canela puede contribuir a regular de forma natural los picos de azúcar que aparecen después de las comidas.

Para preparar esta infusión en casa solo se necesita un poco de jengibre fresco recién rallado y una pieza pequeña de canela en rama. Con estos ingredientes a la mano se deberá calentar agua y una vez que comience a hervir, agregar una cucharadita de jengibre y media cucharadita de canela, dejar reposar la mezcla tapada entre cinco y 10 minutos y después antes de servir.

FUENTE : EFE

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