Inicia segunda vuelta electoral en Colombia de cara a las presidenciales

CIUDAD MCY.- El voto de los colombianos que residen en el extranjero ya puede materializarse en esta segunda vueta electoral de cara a las presidenciales de este 2026, que se realizarán este próximo 21 de junio.

El sufragio inició el pasado lunes 15 de junio en embajadas y consulados neogranadinos donde se disputan la presidencia los candidatos Abelardo De la Espriella, por el partido Defensores de la Patria; e Iván Cepeda, representante oficialista de la organización política Pacto Histórico.

El candidato opositor a la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, mantiene una ventaja de hasta siete puntos en las encuestas, de cara a la segunda vuelta electoral en ese país, seguido por el representante oficialista del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, así lo reseñó la agencia Sputnik.

El analista político colombiano y director de la consultora de Consulting Group 500, Álvaro Padilla, señaló que Cepeda cometió «un error táctico» durante las primeras fases de la contienda, celebrada el pasado 31 de mayo.

«No estaba bien asesorado ni acompañado. Se confió mucho en la popularidad de Gustavo Petro, que ha sido histórica, pero esos 9,5 millones de votos no eran de Cepeda, sino de Petro», evaluó.

La historiadora y analista Diana Alfonso consideró indispensable que la candidatura del Pacto Histórico concentre su atención en sectores específicos de la sociedad civil que resulten más susceptibles de identificarse con el proyecto político oficialista, para recuperar el respaldo que mostraron en procesos anteriores.

Analistas advirtieron que la recta final del proceso electoral enfrenta una progresiva radicalización del discurso de ambos comandos de campaña.

Los candidatos Cepeda y De la Espriella han intercambiado acusaciones mutuas respecto a la presunta planeación de autoatentados con el fin de incidir en la tendencia del voto.

Especialistas en la materia señalaron que las denuncias son parte de una estrategia de polarización que apunta a movilizar las emociones del electorado.

El Gobierno colombiano mantiene activos los esquemas y despliegues de seguridad correspondientes para salvaguardar la integridad física de ambos aspirantes presidenciales.

FUENTE: AVN

FOTO: AGENCIAS