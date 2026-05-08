Inician jornadas de cirugías en el Hospital Carabaño Tosta tras modernización de quirófanos

Se espera atender mensualmente a unos 1.500 pacientes con diferentes intervenciones

CIUDAD MCY.- En un hecho trascendental para la salud pública de la entidad, el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta dio inicio oficial al proceso de cirugías en sus seis nuevos y modernos quirófanos.

Este avance tiene como objetivo principal garantizar una atención médica de primer nivel y servicios sanitarios de alta calidad, beneficiando no solo a los aragüeños, sino a pacientes provenientes de cualquier estado del país que requieran atención hospitalaria especializada.

​Con la activación de estas nuevas áreas, el centro de salud experimenta un aumento del 300% en su capacidad de atención. Se proyecta que, de manera mensual, se realizarán intervenciones de baja, media y alta complejidad a aproximadamente 1.500 pacientes.

El inició de este ciclo de operaciones se debe gracias a la recuperación de los seis quirófanos del nosocomio, que ahora tiene espacios dignos y pulcros, con instalaciones de alta tecnología, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garantizan la seguridad e higiene necesarias para cualquier intervención especializada.

De igual manera, las salas de preoperatorio, postoperatorio, recuperación y cuidados intensivos han sido modernizadas, asegurando que el paciente despierte y evolucione en un entorno amable y digno.

PRIMER DÍA DE ATENCIÓN

En la apertura del servicio de cirugías en el centro de salud maracayero se realizó la intervención de 18 pacientes, quienes recibieron atención inmediata a las patologías que presentaban.

Durante este proceso, los aragüeños fueron acompañados por el director del Hospital, Jorvis Benavides, quien supervisó de primera mano el inicio de las intervenciones.

Entre las especialidades destacan, traumatología, ginecología, obstetricia, cirugía general, entre otras.

En ese sentido el directivo expresó, “El día de hoy tenemos la programación de 18 cirugías de alta complejidad, comprendidas en las especialidades de ginecología y obstetricia, traumatología y cirugía general. Como también la inauguración de dos quirófanos de emergencia donde vamos a estar recibiendo todo lo que son las emergencias que lleguen por el de emergencia bien sea adulto o pediatra”. señaló Benavides.

Asimismo, subrayó que gracias a estas acciones se aumenta la capacidad de atención de los aragüeños. “La proyección con estos seis quirófanos inaugurados es de un crecimiento de un 300% y nos estamos proyectando de mantener un alrededor de 400 a 500 cirugías mensuales”.

AMOR A LA ARAGÜEÑIDAD

Esta nueva etapa de recuperación no es un hecho aislado, sino la materialización de un compromiso asumido por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien se ha encargado desde el día uno de velar por mejorar significativamente la infraestructura de la salud.

En perfecta articulación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la mano del Plan de la Aragüeñidad, la mandataria regional a pasos agigantados ha respondido directamente a las querencias del pueblo de que fuera restaurado y modernizado este centro de salud para una mejor atención y obedeciendo al pueblo. La gobernadora Joana Sánchez junto al tren del ejecutivo regional, trasformó ese planteamiento en una realidad concreta y palpable, donde el paciente, en medio de la adversidad, encuentre un espacio seguro, lleno de esperanza y, sobre todo, profundamente humano.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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