Avanzan trabajos de rehabilitación en Maternal de Ocumare

La intervención se ha estructurado de forma técnica para garantizar la durabilidad de la infraestructura que favorecerá a todos los niños y niñas que hacen vida académica en estos espacios

CIUDAD MCY.- Como un paso significativo para el fortalecimiento del sistema educativo en la entidad, avanzan las labores de rehabilitación de las secciones Q y R, del maternal P.N.D. Eluyar, ubicado en el Playón, municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La obra, enmarcada en las líneas de acción políticas en materia de infraestructura y educación, busca garantizar espacios dignos para el aprendizaje y desarrollo del estudiantado del eje costero.

Entre las labores destacan la impermeabilización de techos, corrección de grietas y pintura general, así como el mantenimiento, cancha deportiva, comedor, cocina, aulas y oficinas administrativas.

Cabe mencionar que estas acciones son parte de los trabajos que ha orientado la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, que tienen como objetivo principal recuperar y optimizar los diversos planteles educativos en los 18 municipios de la entidad aragüeña, reafirmando el compromiso con la calidad educativa y el bienestar del Semillero de la Patria.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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