CIUDAD MCY.- Este sábado inició en Nueva Delhi, India, la 18.ª cumbre de los BRICS, con la reunión de los jefes de delegación de los países que integran el bloque. Se trata de la cita anual más esperada de las economías emergentes y llega en un momento especialmente tenso: la escalada de las tensiones geopolíticas y una turbulencia económica global han puesto al grupo en el centro de la atención mundial.

No es casualidad. Occidente ha intentado aislar a Rusia, China y coaccionar al Sur Global, y ese contexto de presión actúa hoy como uno de los principales catalizadores de la agenda. Frente a las sanciones y los intentos de condicionar a las naciones en desarrollo, los BRICS se presentan como un espacio de coordinación soberana.

El primer ministro indio, Narendra Modi, tuvo a su cargo la apertura oficial y recibió a los líderes de los países miembros. La primera jornada está dedicada a la reunión de los jefes de delegación, en la que se trazan las prioridades de la cita.

La India ejerce la presidencia rotativa del bloque bajo el lema «Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad», un enfoque que sus promotores describen como centrado en las personas y en la humanidad, en la línea expresada por el propio Modi en la Cumbre de Río de 2025.

Economía será prioridad en la agenda

Uno de los ejes más sensibles de la cumbre es el financiero. Se espera que se alcancen acuerdos comerciales internacionales que contemplen el uso de monedas alternativas al dólar en el mercado global, un debate que cobró fuerza tras las sanciones contra Moscú y Beijing con el uso de la moneda estadounidense como herramienta de presión.

La agenda marca una cumbre multidinámica con diversos temas a tratar de vital interés para el Mundo y los países que no están alineados con occidente; en búsqueda de alternativas a la hegemonía global de los Estados Unidos.

FUENTE: TELESUR

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