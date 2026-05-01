Inició la temporada de ondas tropicales en Venezuela

CIUDAD MCY.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que desde este viernes 1° de mayo inicia en Venezuela la temporada de ondas tropicales de este año 2026, la cual se extenderá hasta finales del mes de noviembre.

A través de sus redes sociales, la institución detalló que, ante este panorama, se tiene previsto la formación de entre 51 y 60 sistemas, de los cuales entre 45 y 50 podrían transitar por el país.

Asimismo, el ente aclaró que no todas las ondas generan precipitaciones significativas, ya que esto dependerá de las condiciones atmosféricas durante su desplazamiento, recordando, a su vez, que estos sistemas pueden originarse no solo en las costas de África, sino también en cualquier parte del Atlántico o el Pacífico oriental tropical.

SE MANTIENE EL DESPLIEGUE

Ante las intensas lluvias registradas en diversas zonas del país, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se mantiene desplegado para atender las afectaciones, como parte del Plan Especial de Lluvias 2026, tal es el caso del estado Lara, donde las autoridades están alerta en la parroquia Montaña Verde del municipio Torres, luego del desbordamiento de los ríos Agua Linda y Sicare.

Según Protección Civil regional, más de 300 personas se han visto afectadas por la crecida de las aguas en la comunidad de Palmarito, cerca de la carretera Lara-Zulia, mientras que en 85 viviendas de los sectores Agua Linda, El Guarapo, Los Pinos, La Curva y El Estadio, han sufrido inundaciones y fallas eléctricas.

Frente a esta situación, los organismos de seguridad y prevención realizan labores de inspección, limpieza y despeje del cauce mediante el uso de maquinaria pesada, con el fin de optimizar el flujo hídrico y reducir la presión en los puntos vulnerables de la vialidad.

FUENTE: LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA