Instalan Brigada de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas en el municipio Ribas

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer el sistema de protección social, se llevó a cabo la instalación de la Brigada de Atención Integral a los Abuelos y Abuelas de la Patria en la comuna Camino Los Libertadores, en el municipio José Félix Ribas. Este programa, definido como un sistema de cuidados para la vida, tiene como objetivo principal retribuir el esfuerzo y la dedicación que los adultos y las adultas mayores han brindado al país durante años.

Explicó la Secretaria General de la Cuarta Transformación en el municipio Ribas, Gleyde Sánchez, que este plan contempla un abordaje directo mediante visitas casa a casa para identificar y atender las necesidades específicas de este sector de la población. «Durante estas jornadas, se busca llevar fe, esperanza y bienestar social directamente a los hogares de quienes tanto han dado por la patria», destacó la autoridad municipal.

Prosiguió indicando que la brigada cuenta con el respaldo de un amplio equipo social e institucional que incluye: Misión Alimentación, Misión Venezuela Joven, Misión Venezuela Mujer y Somos Venezuela, equipos de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), médicos, médicas, y personal del área deportiva, además de la participación activa de instituciones educativas y la Fundación Casas del Abuelo San Joaquín y Santa Ana.

Este despliegue en la comuna Camino Los Libertadores marca apenas el punto de partida de un plan de acción con el objetivo de alcanzar cada rincón del municipio, llevando este beneficio a las 16 comunas existentes en la jurisdicción., aseguró la Secretaría.

Cabe destacar, que este plan ha sido impulsado bajo las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con la gobernadora Johana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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