Inaugurado Fondo de Protección Social de la Alcaldía de Girardot

La instancia llevará beneficios a más de 3.500 trabajadores del ayuntamiento local y del Concejo Municipal

CIUDAD MCY.- La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde de Girardot, Rafael Morales, inauguraron el Fondo de Protección Social para los funcionarios Públicos Municipales de la alcaldía de Girardot (Fonpros), instancia que estará en funcionamiento en el piso 5 del ayuntamiento.

Durante la inauguración, la gobernadora Sánchez, luego de realizar un recorrido por las instalaciones, destacó que, con esta obra entregada por el alcalde Morales, se dignifica a los trabajadores de la alcaldía del municipio Girardot.

Por su parte, el alcalde Rafael Morales expresó que el Fondo de Protección Social beneficiará a más de 3.500 personas entre trabajadores, afiliados, jubilados, Concejo Municipal de Girardot, así como también a familiares. Al mismo tiempo, añadió que es un acto de justicia social para el personal que labora en la institución, quienes ahora contarán con un servicio de calidad, atención y equipos de última tecnología.

De igual manera, la directora ejecutiva de Gestión Humana, María Fernanda Carapaica, detalló que el Fonpros prestará servicios de atención primaria como medicina general, medicina interna, imagenología básica, diagnostico cardiovascular, pediatría, medicina ocupacional, laboratorio, geriatría, emergencia, odontología integral, ortodoncia, endocrinología y cuenta con sala de tratamiento.

Al respecto, detalló que los horarios de atención en el área de pediatría serán de 2 a 5 de la tarde los martes y los días jueves de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Mientras que el horario de atención en el área de medicina interna y endocrinología es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y finalmente, la especialidad de cardiología prestará servicio solamente los días lunes.

Además, la directora de Talento Humanos indicó que el Fonpros cuenta con un sistema de cita médica; asimismo, anunció que se realizarán jornadas sabatinas para atender a los jubilados y pensionados.

Del mismo modo, informó que el alcalde Rafael Morales tiene como beneficio la cobertura de maternidad al 100 por ciento para las trabajadoras y las afiliadas, agregando que el Fondo de Protección Social mantiene los convenios con la red médica y clínicas privadas, para la atención especializada y hospitalización, así como emergencia.

Por su parte, Luis Mariñez, presidente Sindicato Único de Trabajadores del Municipio Girardot (Sutmugir), expresó sentirse muy regocijado por este logro alcanzado en la gestión del alcalde Rafael Morales, porque se reivindican a los trabajadores, jubilados y pensionados de la alcaldía de Girardot y del Concejo Municipal.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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