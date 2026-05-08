Instalarán mesas de trabajo para presentar plan de recuperación del SEN

CIUDAD MCY.– El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció que esta semana se instalarán mesas de trabajo con representantes de los sectores científico, académico e industrial para presentar el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En ese sentido, explicó que las jornadas permitirán exponer los lineamientos del plan impulsado por el Gobierno nacional y recoger propuestas de especialistas y empresarios para fortalecer el sistema eléctrico, reseña nota del Ministerio para la Energía Eléctrica.

Alcalá indicó que las acciones forman parte del plan estratégico del sector, orientado a recuperar las capacidades de generación, transmisión y distribución eléctrica en todo el territorio nacional.

Asimismo, reiteró el llamado a los sectores productivos y a los usuarios residenciales a reforzar las medidas de ahorro energético para disminuir los picos de demanda en el SEN.

El ministro también señaló que recientemente sostuvo encuentros con representantes de Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos para abordar estrategias de ahorro y autogeneración energética como mecanismos.

FUENTE: AVN

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