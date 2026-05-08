Plan de atención a los abuelos avanza con buena receptividad en las comunidades

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, se mostró satisfecho este viernes por como ha avanzado hasta ahora las Brigadas de Atención Integral a los Abuelos y Abuelas de la Patria, iniciativa gubernamental que busca atender a los adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad social.

“He ido ya a varias comunas y veo un ánimo en todo el mundo por esta tarea, y yo quiero que la asumamos con mucho amor”, dijo durante una jornada de trabajo de estas brigadas en la Comuna Antonio José de Sucre, ubicada en el sector Guarataro de Caracas.

Recordó que en cada circuito comunal o comuna del país debe instalarse una brigada, mismas que están conformadas por médicos, los denominados “nietos” de la Gran Misión Venezuela Joven y el Movimiento Somos Venezuela, así como responsables de otras instituciones del Estado.

“Lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez es que copiemos un poco el modelo de cuidados y atención que hicimos en la pandemia de Covid.

Las Brigadas de Atención Integral a los Abuelos y Abuelas de la Patria fueron anunciadas por la Mandataria Encargada el pasado 30 de abril y dentro de su metodología de trabajo, explicó el vicepresidente Rodríguez, están la evaluación médica, el apoyo alimentario, el acompañamiento emocional y la entrega de medicinas e implementos médicos.

PRENSA: VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO: CORTESÍA