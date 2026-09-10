Integrantes de bandas marchantes en Revenga reciben formación en lenguaje musical

CIUDAD MCY.- La Casa de la Cultura del municipio José Rafael Revenga mantiene activa su agenda de formación artística con el dictado continuo de las clases de Lenguaje Musical para los músicos que integran las bandas marchantes de la mencionada localidad del eje este de Aragua.

Esta actividad tiene como propósito, consolidar las bases teóricas y operativas de los integrantes de las distintas bandas marchantes de la localidad, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo sociocultural de la zona.

​La capacitación, es liderada por la profesora Carol Morales, quien ofrece a los jóvenes músicos un espacio riguroso para perfeccionar la lectura de partituras, la rítmica y la teoría aplicada.

La formación académica constante representa el origen indispensable para elevar el nivel técnico, la disciplina colectiva y la sensibilidad interpretativa de las agrupaciones, elementos clave para proyectar la identidad musical del municipio en escenarios regionales.

​Las jornadas de aprendizaje se llevan a cabo en las instalaciones centrales de la Casa de la Cultura, adaptando los contenidos a las exigencias metodológicas que requieren los instrumentos de viento y percusión propios de las bandas de marcha.

REINA BETANCOURT

FOTOS | CORTESIA | PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA