INTT desplegará jornada vehicular en nueve estados del país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció el inicio de una jornada especial de atención al ciudadano que se desarrollará desde este lunes 13 hasta el 22 de abril. El objetivo del despliegue es facilitar a los usuarios la organización de su documentación vehicular de forma directa, sin necesidad de trasladarse a las sedes regionales principales, mediante procesos de registro, renovación y asesoría técnica en nueve estados del país.

La jornada se llevará a cabo en Lara, Táchira, Zulia, Yaracuy, Aragua, Monagas, Sucre, Nueva Esparta y Miranda.

Cronograma de la jornada

-Zulia (13/04): Sector El Toro, frente a la Plaza Bolívar.

-Táchira: (13/04): Alcaldía del municipio Cárdenas

-Táchira (14/04): Escuela de Educación Especial, ubicada en la vía principal Las Mesas.

-Táchira (16/04): Calle 7, al lado de la Policía Estatal.

-Lara (15/04): Sarare, municipio Simón Planas.

-Lara (15/04 y 16/04): Municipio Iribarren, Centro Comercial Metrópolis, av. Florencio

-Lara (16/04): El Tocuyo, en la Comuna Dr. Francisco Tamayo

-Yaracuy (16/04 y 17/04): Yaritagua en la terminal de pasajeros de Yaritagua, mientras que la 2da fecha pautada está ubicado en la terminal de pasajeros de Chivacoa.

-Aragua (16/04): Municipio Mario Briceño Iragorry, en la comuna caña de azucar, ubicada en la Av. principal del sector 1 con calle 7.

-Sucre (18/04): Escuela del Tunapuy de Carúpano del municipio Bermúdez.

-Monagas: Municipio Maturín, plaza Bolívar, ubicasa en la av. principal de El Furrial

–Nueva Esparta: Margarita, Municipio Gómez, cancha techada, ubicada frente a la iglesía de Altagracia, Santa Ana.

– Miranda (15/04): Casco Central de Baruta, en el Concejo Municipal y el 17 en Charallave en la comunidad Chupulún, este último bajo la modalidad de Tribunal Móvil.

-Miranda (17/04): Charallave en la comunidad Chupulún.

FUENTE GLOBOVISIÓN

FOTO: REFERENCIAL