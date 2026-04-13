Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional la Ley Orgánica de Minas

CIUDAD MCY.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional la Ley Orgánica de Minas, sancionada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional (AN).

«Este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25, numeral 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara la CONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER ORGÁNICO de la LEY ORGÁNICA DE MINAS, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 9 de abril de 2026», precisó el ente.

La ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Nacional, como parte de una reforma orientada a actualizar la legislación minera.

Durante esa sesión, los diputados y diputadas respaldaron el instrumento legal tras un período de consultas públicas con sectores vinculados a la actividad, con el objetivo de modernizar el marco normativo y fortalecer la administración de los recursos minerales.

El texto fue remitido posteriormente al TSJ para su revisión, paso requerido antes de su promulgación definitiva y publicación en Gaceta Oficial.

La nueva legislación se diseñó para reorganizar la explotación de minerales estratégicos, establecer reglas más claras en el sector y promover el desarrollo económico asociado a esta actividad.

FUENTE AVN

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