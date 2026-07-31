Investigadores evalúan avances en el control del coral invasor Unomia stolonifera

CIUDAD MCY.- Más de 50 investigadores, investigadoras, representantes de instituciones del Estado y responsables del proyecto sostuvieron una mesa técnica para evaluar los avances en la gestión de control de la Unomia stolonifera y otras especies invasoras, con el propósito de evaluar los avances en la gestión y control de la Unomia stolonifera y otras especies invasoras que afectan los arrecifes de coral en las costas de Anzoátegui y Sucre.

Durante el encuentro, el equipo multidisciplinario presentó el balance de los métodos químicos aplicados el pasado mes de junio, así como el seguimiento de los resultados obtenidos hasta la fecha.

En ese sentido, la directora general de Articulación y Desarrollo de Redes para la Aplicación del Conocimiento Científico, Dra. Deira Contreras, destacó la importancia del trabajo cohesionado. «Esto es un trabajo que se ha desarrollado desde hace años desde la investigación, pero actualmente nos encontramos en una fase de aplicación científica con la integración de diferentes métodos».

Asimismo, informó que se articuló con el Instituto Nacional de Parques (Inparques) para tramitar la permisología requerida que permita escalar estas metodologías químicas a mayor escala, con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

​SIETE MÉTODOS CLAVE PARA MITIGAR LA ESPECIE INVASORA

La investigadora e integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo para la validación de estos procedimientos, Dra. María Cristina Goite, detalló que el proyecto contempla siete métodos claves de acción desarrollados desde octubre de 2025.

Entre las herramientas destacan cinco métodos mecánicos validados: extracción manual controlada con luz láser ultravioleta; extracción manual controlada sin luz láser ultravioleta; cobertura con mantos impermeables (con variante de compuestos bioactivos naturales del árbol de neem); cobertura con mantos impermeables (sin variante de bioactivos); succión con ultrasonido.

Además, a estas opciones se suman dos métodos químicos aplicados del 19 al 25 de junio de 2026 en la Bahía de Conoma: el control químico mediante sulfato de cobre y el uso de biocápsulas de polímeros marinos.

FUENTE: VTV

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