Ipostel representó a Venezuela en encuentro postal interregional en París

CIUDAD MCY.-El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), representó al país en la Reunión Interregional de Negocios Postales celebrada en París, Francia.

El encuentro, organizado por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) en conjunto con PostEurop, reunió a líderes del sector de ambos continentes para construir estrategias, evaluar tendencias de mercado e impulsar el comercio electrónico entre los países.

La delegación venezolana estuvo integrada por la presidenta de Ipostel, Olga Pereira, y el director del despacho, Yonathan Jaimes, quienes participaron en mesas de debate enfocadas en el desarrollo de los servicios postales del futuro a través del impacto de las tendencias logística comercial, la transformación digital, alianzas estratégicas y la integración de inteligencia artificial en las operaciones.

Bajo las directrices del ministro de Transporte, Francisco Garcés, la institución reafirmó su compromiso con la modernización, transformación y fortalecimiento continuo de la red de envíos en beneficio de la ciudadanía.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL