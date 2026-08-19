IRDA lleva jornada deportiva a niños y jóvenes de Piñonal

La actividad se llevó a cabo en el marco del Plan Vacacional Comunitario Venezuela-Ríe 2026

CIUDAD MCY.- Con el propósito de promover la práctica deportiva, la recreación y los hábitos saludables entre niños, niñas y jóvenes, el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) desarrolló este miércoles una jornada deportiva y recreativa en la Unidad Educativa “Jesús Rafael Hernández Prado”, ubicada en la comuna socialista robinsoniana del sector Piñonal, municipio Girardot.

La actividad se realizó en el marco del Plan Vacacional Comunitario Venezuela-Ríe 2026, como parte de las acciones orientadas a brindar espacios de integración, sano esparcimiento y aprovechamiento positivo del tiempo libre para las comunidades aragüeñas.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de diversas disciplinas y actividades recreativas, entre ellas tenis de mesa, futbolito, voleibol, juegos predeportivos y sogatira, generando un ambiente de alegría, compañerismo y participación activa.

El director de Masificación del IRDA, Daniel Alfonso, destacó que estas iniciativas buscan acercar el deporte a las comunidades y ofrecer a los más pequeños alternativas para disfrutar de un día diferente, lleno de emoción y aprendizaje.

“Hoy, miércoles deportivo, nos unimos acá para atender a nuestros niños y jóvenes con actividades deportivas, recreativas y físicas para la salud, llevando una alegría significativa para ellos y promoviendo la integración, la sana recreación y el sano esparcimiento”, expresó Alfonso.

Asimismo, el representante del IRDA señaló que la jornada se desarrolla siguiendo las orientaciones del ministro Franklin Cardillo, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el presidente del IRDA, Carlos España, para continuar fortaleciendo las políticas deportivas y recreativas dirigidas a las comunidades.

Con este tipo de encuentros, el gobierno bolivariano de Aragua en articulación con el Instituto Regional del Deporte de Aragua reafirma su compromiso de impulsar la masificación deportiva y generar espacios comunitarios donde niños, niñas y jóvenes puedan compartir, recrearse y acercarse a la práctica sistemática de diferentes disciplinas deportivas.

PRENSA IRDA

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