JetBlue planea vuelos directos entre EEUU y Venezuela

CIUDAD MCY.- La aerolínea estadounidense JetBlue anunció este jueves su intención de lanzar vuelos directos entre el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, y Caracas, lo que la convertiría en la segunda compañía aérea en conectar EEUU con Venezuela, después de American Airlines.

JetBlue detalló que la ruta «está sujeta a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela», aunque espera que esté operativa a finales de este 2026.

«El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos», dijo Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

La aerolínea de bajo costo tiene su base en Fort Lauderdale, una localidad de casi 200.000 habitantes ubicada al norte de Miami, donde reside la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

American Airlines se convirtió el mes pasado en la primera aerolínea en volver a conectar ambos países con una ruta diaria entre Miami y Caracas, tras varios años de interrupción debido a las tensiones entre los gobiernos de Washington y Caracas.

FUENTE: EL FOCO

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