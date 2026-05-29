Nicaragua y Venezuela exploran oportunidades en turismo e inversión

CIUDAD MCY.– Para fomentar la inversión, capacitación y promoción turística, la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, se reunió con la embajadora de Nicaragua en Venezuela, Daysi Torres. Durante este encuentro, las autoridades analizaron la posibilidad de organizar ruedas de negocios para exponer los destinos turísticos potenciales y explorar oportunidades de inversión, a través de la Dirección de Promoción y Mercadeo del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).

Las funcionarias también evaluaron realizar un plan de acción para implementar un memorándum de entendimiento, que contempla actividades específicas vinculadas al desarrollo de productos multidestino y en la creación de una marca turística entre ambas naciones.

Asimismo, se propuso impulsar alianzas de capacitación entre Intur, el Tecnológico Nacional de Nicaragua (Inatec) y el Ministerio del Popular para el Turismo, a través del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) y la Universidad Nacional de Turismo (Unatur).

Al considerar la participación de una delegación nicaragüense en la XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen 2025), la ministra Cabello, extendió una cordial invitación a representantes de Nicaragua para que asistan a la siguiente edición de evento, considerado la vitrina turística más importante del país, donde se reúnen actores del sector turístico público y privado, nacional e internacional.

FUENTE: PRENSA MINTURISMO

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