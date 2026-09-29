Jornada de fregado desinfectó áreas del Hospital Central de Maracay

Las labores se ejecutaron en la emergencia, áreas externas y comunes con el fin de proporcionarle a el personal médico, pacientes y familiares de los pacientes espacios seguros.

CIUDAD MCY.- ​En el marco de las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos, se llevó a cabo una exhaustiva jornada de fregado y saneamiento en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM).

​El operativo desarrollado este lunes 28 de septiembre contó con la supervisión de Gipsy Colmenares, secretaria general de la Cuarta Transformación, quien constató los trabajos realizados por la cuadrilla de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

​La jornada se enfocó en la emergencia, donde Fundaragua realizó con las herramientas adecuadas labores de fregado para desinfectar y garantizar una mayor salubridad en el área.

​Asimismo, en las áreas externas y comunes del HCM se llevaron a cabo trabajos de limpieza profunda para eliminar las bacterias con el fin de proporcionar al personal médico, pacientes y familiares espacios seguros.

​La secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares, informó que los operativos se realizan con frecuencia por orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

​»Nos encontramos realizando trabajos de barrido y saneamiento de todos los espacios de los alrededores del HCM, un trabajo constante que cuenta con una cuadrilla permanente destinada a optimizar la infraestructura de este importante centro asistencial. Esto se realiza dos veces por semana; además, también abarca a los 17 hospitales del estado Aragua».

​Asimismo, Colmenares subrayó que los presidentes de las instituciones, secretarios y legisladores de Aragua se mantienen en constante monitoreo con el fin de supervisar el funcionamiento de áreas neurálgicas del hospital.

​»Monitoreamos el área de cocina y comedor, donde se hace diariamente la distribución de más de 700 desayunos, almuerzos y cenas para los pacientes, un trabajo articulado de manera conjunta con el personal médico.»

​Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la salud pública y la dignificación de los espacios sanitarios para el bienestar de los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY