Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Justicia venezolana acuerda medidas de libertad para 51 persona

PorLuisa Pedroza

Abr 20, 2026

CIUDAD MCY.- El Poder Judicial del país otorgó beneficios procesales a un grupo de 51 ciudadanos que permanecían privados de libertad por delitos contra la institucionalidad. Esta decisión se tomó luego de una solicitud formal del Ministerio Público, enmarcada en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que impulsa el Gobierno nacional.

​La medida favorece a sujetos procesados o condenados por su participación en diversos atentados contra la estabilidad y el desarrollo de la República.

El pasado jueves 16 de abril, los tribunales competentes recibieron los requerimientos fiscales y procedieron a ejecutar las boletas de excarcelación de forma inmediata.

​Dicha acción jurídica busca fortalecer el tejido social y generar condiciones óptimas para el reencuentro entre todos los sectores de la nación.

Las autoridades estatales subrayaron que el otorgamiento de estas alternativas legales resulta indispensable para preservar la soberanía y consolidar la armonía en el territorio venezolano.

​El Ejecutivo nacional ratificó que continuará evaluando casos similares bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Con esta política de pacificación, el Estado reafirma su voluntad de sanar las tensiones políticas mediante el uso de herramientas constitucionales que favorezcan la paz ciudadana.

FUENTE: EL FOCO 

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

Avanzan trabajos de restauración de CPT La Frontera en Lamas

20 de abril de 2026 Milexis Pino
Aragua

Jornada médica garantizó atención directa a mariñenses

20 de abril de 2026 Milexis Pino
Mundo

Cuba comienza campaña “Mi firma por la Patria” en respaldo a la paz

20 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Especial

Adiós a los errores: Instagram ya permite editar comentarios publicados

20 de abril de 2026 Beatriz Guilarte