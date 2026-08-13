Juventud midió talento y destrezas en la I edición del Desafío Aragüeño

Más de 600 jóvenes de los 18 municipios se reunieron para presenciar y participar en un torneo de agilidad, talento e identidad regional

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Bolivariano de Aragua desarrolló la I edición del Desafío Aragüeño, una iniciativa diseñada para impulsar el sano esparcimiento, recreación, integración comunitaria y el orgullo local.

‎‎La jornada tuvo como sede las instalaciones del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), espacio donde se instaló un variado circuito que recibió a representaciones juveniles provenientes de los 18 municipios de la entidad.

‎‎El proyecto surgió como una estrategia de atención orientada a potenciar las habilidades físicas e intelectuales de las nuevas generaciones, mediante retos de conocimiento, destreza, agilidad y talento.

‎‎La dinámica del evento distribuyó a las delegaciones en cuatro bloques identificados por los colores verde, rojo, azul y naranja, integrando a competidores de todas las jurisdicciones por eje territorial.

‎‎El secretario de Juventud y Deporte del estado Aragua, Yonathan Hernández, explicó que se trató de una estructura formativa y competitiva, según las políticas que orienta la gobernadora Joana Sánchez para la atención y diversión de la juventud.

‎‎La competencia incorporó expresiones artísticas y culturales centradas en la identidad del territorio. «La mayoría de los actos estuvieron enfocados en lo que es la Aragüeñidad en su máxima expresión», precisó el vocero.

‎‎El evento registró una convocatoria superior a los 600 invitados en su jornada inaugural, quienes además de ver un espectáculo de primer nivel disfrutaron del «After party», momento musical y bailable.

‎‎»La invitación fue toda nuestra juventud aragüeña, quienes disfrutaron de esta actividad por el Día Internacional de la Juventud», agregó Hernández, al tiempo que ratificó el compromiso de mantener agendas recreativas para la población.

‎‎HABLAN LOS PARTICIPANTES

‎Yorman Izquierdo, proveniente de San Casimiro e integrante del equipo naranja, expresó su agradecimiento con las autoridades por abrir más espacios y una agenda que los invitó a disfrutar de un reto tanto deportivo como intelectual.

‎‎Rober Pereira, participante del equipo verde, señaló que el desafío fue «increíble e interesante», y espera nuevas ediciones de la actividad, pues señaló la importancia de mantener a esta población activa, lejos de las pantallas y el ocio.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA GBA