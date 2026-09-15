Kawatek proyecta a Venezuela como centro regional para el desarrollo de tecnología biónica

CIUDAD MCY.-«Una segunda fase es la transferencia de tecnología para contar en un futuro con un laboratorio de biónica para poder realizar aquí desarrollo, rehabilitación y fabricación de tecnología biónica para suplir las necesidades en Venezuela y muy probablemente en toda la región», destacó el director de la empresa japonesa Kawatek, Álvaro Ríos, durante la entrega rehabilitada del laboratorio de órtesis y prótesis «Profesor Lenín Molina Peñaloza» en Caracas.

En este sentido, señaló que Venezuela y Japón realizaron una importantísima alianza para brindar en primera instancia atención inmediata a las personas que lamentablemente sufrieron una amputación por el terremoto.

«Vengo de Japón, de la empresa Kawatek, estamos haciendo una alianza importantísima con el gobierno de Venezuela (…) Ojalá que podamos tener aquí un núcleo de biónica con ingenieros, médicos, fisiatras y todas las personas relacionadas con este campo que puedan ayudar muchísimo a las personas, no solamente con amputaciones, sino con discapacidades a través de la biónica», enfatizó.

Cabe destacar que la optimización de este laboratorio de órtesis y prótesis consolidará la atención de más de mil 600 pacientes al mes, incluidas aquellas que tras los eventos sísmicos perdieron miembros superiores o inferiores.

FUENT: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL