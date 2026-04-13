Keiko Fujimori y Rafael López lideran elecciones presidenciales en Perú

CIUDAD MCY.- Con al menos el 48 % de los votos, Keiko Fujimori, abanderada del partido Fuerza Popular, y Rafael López, postulado de Renovación, lideran las elecciones presidenciales celebradas en Perú el domingo 12 de abril.

La derechista Fujimori lidera con el 17 %, mientras que el ultraconservador López contabiliza 15 %. En tercer lugar quedó el centrista Jorge Nieto con 13 %.

Ante la escasa diferencia porcentual entre candidatos, aún no se puede determinar el resultado. El ganador del balotaje será el noveno presidente en 10 años.

Si se confirma la tendencia de los primeros resultados, la segunda vuelta será entre dos candidatos de derecha.

Este domingo, los peruanos fueron a las urnas para elegir entre 35 candidatos a la presidencia y como se tenía previsto, las tendencias indican que ninguno llegó al 50 % de los votos para ganar en primera ronda.

FUENTE AVN

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