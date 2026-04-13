Inaugurado primer polo de Desarrollo Económico en el centro de México

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) ubicado en Huamantla, Tlaxcala.

Esta instalación representa la primera de un total de 15 centros que se proyecta implementar en el territorio mexicano.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto abarca una superficie de 53 hectáreas y cuenta con una inversión, tanto nacional como extranjera, que asciende a los 540 millones de dólares.

Se estima que esta iniciativa propiciará la creación de más de 5 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos, además de fomentar el crecimiento de la región.

La mandataria nacional explicó que esta obra forma parte del denominado «Plan México» y definió esta estrategia, que cuenta con la colaboración de los sectores público y privado, como un mecanismo para incrementar la producción interna y elevar el bienestar de la población.

Durante el evento, la jefa del Ejecutivo puntualizó que el país realiza importaciones de diversos productos que cuentan con potencial para ser fabricados localmente.

En ese sentido, subrayó que su gestión tiene como objetivo aumentar la manufactura nacional y atraer mayores flujos de capital.

No obstante, precisó que la inversión no es el único fin, sino que el modelo del Plan México se fundamenta en la «prosperidad compartida», concepto central de la administración actual.

Los polos se constituyen como áreas geográficas donde el Estado incentiva la actividad industrial mediante la promoción de inversiones en sectores de alto valor, desarrollo de proyectos de infraestructura logística, servicios, implementación de incentivos fiscales para los inversionistas, fomento a la capacitación y la innovación tecnológica.

FUENTE VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESÍA