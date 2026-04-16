Kickingball en Zuata dio inicio a Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Ribas 2026

CIUDAD MCY.- Los Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles Ribas 2026 iniciaron con la disputa de un emocionante encuentro de kickingball. El mismo tuvo lugar en los espacios de la Unidad Educativa Nacional Zuata Nueva Sede.

El profesor Andy Cordero, presidente del Instituto Municipal de Deporte en Ribas, informó que estos juegos están en la primera fase parroquial del 13 de abril al 22 de mayo, pasarán luego a la segunda etapa municipal, posteriormente el estadal y finalmente la fase de juegos nacionales.

“Contentos con la participación de los niños y niñas, vemos no solamente el entusiasmo de los atletas, sino la integración de todos los estudiantes aupando a sus equipos, profesores, personal obrero, directivo y administrativo”

Esta primera etapa es de suma importancia, continuó informando Cordero, ya que “de estos juegos saldrán los representantes a una segunda etapa y al final serán protagonistas en los nacionales. Vale acotar, el apoyo del alcalde Juan Carlos Sánchez, en la masificación deportiva en Ribas y en este sentido avanzar hacia un municipio potencia en deporte”, sentenció el titular de Imderibas.

PRENSA RIBAS

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