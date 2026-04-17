Monagas inauguró fase parroquial y municipal de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026

CIUDAD MCY.- Con un desfile que partió desde la histórica Plaza Bolívar hasta el Gimnasio Cubierto «Pablo Higuerey», quedaron oficialmente inauguradas las fases parroquial y municipal de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026, en el estado Monagas. El municipio Bolívar fungirá como sede de esta fiesta deportiva que congregará a más de 50 mil estudiantes de la región.

La jornada inaugural contó con la presencia de autoridades regionales del ámbito deportivo, educativo y gubernamental, entre ellas el representante del Instituto de Deporte del Estado Monagas (Indem), Jhonatan Duarte; la coordinadora de Deportes del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Monagas, profesora Yohana Cedeño; y el director general de la Alcaldía de Bolivar, Pedro Coronado, quienes dieron la bienvenida a los atletas y resaltaron la importancia del deporte como herramienta para la formación integral de la juventud.

Cabe destacar que, esta fase se estará disputando simultáneamente en todo el territorio monaguense, contando con la participación masiva de estudiantes provenientes de 462 instituciones educativas de educación primaria y media general.

Entre las disciplinas que verán acción en esta fase destacan: atletismo, voleibol, baloncesto, ajedrez, fútbol sala, kickingball, béisbol 5, gimnasia artística, entre otras modalidades que buscan exaltar el talento deportivo escolar de la región.

El profesor Jhonathan Duarte representante del Indem destacó el esfuerzo conjunto entre el Gobierno regional, municipal y el Ministerio del Poder Popular para la Educación para garantizar el éxito de esta justa. «Monagas es tierra de campeones y estos más de 50 mil niños, niñas y jóvenes, representan el presente y el futuro del deporte venezolano».

Por su parte, la profesora Yohana Cedeño subrayó el componente pedagógico de la actividad. «Más allá de la competencia, estos juegos fortalecen valores como la disciplina, el compañerismo y el sentido de pertenencia en nuestros planteles educativos activos», señaló.

El director general de la alcaldía Pedro Coronado, dio la más cordial bienvenida a las delegaciones y reafirmó el compromiso del municipio Bolívar como anfitrión. «Ver nuestras calles llenas de estudiantes marchando con alegría y energía hacia el deporte es la mejor señal de que estamos construyendo una sociedad sana y en paz».

Con esta masiva inauguración, Monagas inicia el camino competitivo rumbo a la fase estadal y nacional de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026, demostrando una vez más su potencia en la organización de eventos deportivos de gran envergadura.

FUENTE : PRENSA MONAGAS

FOTO : CORTESÍA