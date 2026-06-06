La IA no debe ser un monopolio de las grandes potencias, dice China

CIUDAD MCY.- La inteligencia artificial (IA) no es monopolio exclusivo de las grandes potencias ni debe convertirse en un terreno de confrontación, declaró hoy viernes Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Mao realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa habitual al responder a una pregunta sobre la IA. La vocera señaló que la IA está transformando profundamente los modos de producción y los estilos de vida, y que representa un nuevo desafío para toda la humanidad.

«China cree en un enfoque de la IA centrado en las personas y aboga por la apertura y la inclusión para garantizar que la IA sea una fuerza para el bien y para todos», indicó Mao.

China presentó la Iniciativa para la Gobernanza Global de la IA, celebró la Conferencia Mundial de IA durante ocho años consecutivos y anunció la iniciativa de una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

El objetivo central de esos esfuerzos es construir consensos a través del diálogo, profundizar la cooperación y construir un entorno abierto, equitativo, justo y no discriminatorio para el desarrollo de la IA, añadió la portavoz.

China acogerá en Shanghai, en julio próximo, la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés) de 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre la Gobernanza Global de la IA.

«China espera que esta conferencia ofrezca la oportunidad de profundizar los intercambios y el diálogo y fortalecer la gobernanza global de la IA para un futuro mejor para la humanidad», dijo Mao.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA