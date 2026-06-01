La leche: alimento universal que edifica el crecimiento infantil

En el marco del Día Mundial de la Leche, especialistas recuerdan que su valor radica en su compleja estructura química, sus estrictos controles de seguridad y la preservación de la cadena de frío

CIUDAD MCY.- Cada 1 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial de la Leche, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de visibilizar el impacto crítico de este alimento como un motor biológico insustituible para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Para la ciencia médica y la nutrición, la leche es considerada uno de los alimentos más completo por una razón biológica fundamental, reúne en un solo producto agua, energía y nutrientes esenciales.

En el caso de la población infantil, esta característica adquiere una relevancia máxima debido a que los niños se encuentran en una etapa de crecimiento acelerado. Durante este periodo, el cuerpo humano demanda de manera constante tanto «materiales de construcción» (proteínas y minerales para formar huesos, músculos y tejidos) como «combustible» (carbohidratos y grasas para sostener su actividad diaria).

Leche de Vaca, la más consumida a nivel mundial y la base de la mayoría de los productos lácteos.

Leche de Cabra, contiene menos lactosa que la vacuna y sus ácidos grasos son más fáciles de digerir.

Leche de Oveja, muy rica en proteínas y grasas, ideal para la producción de quesos

DESAFIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Esta conmemoración enfatiza que el valor de la leche no se mide por factores superficiales. El mensaje principal de las autoridades sanitarias es contundente: la calidad no depende solo de «que sea blanca», sino de los controles científicos previos y de mantener la cadena de frío.

Debido a su alta densidad de nutrientes, la leche es también un medio propicio para el desarrollo de microorganismos si no se conserva bajo estrictos parámetros. Por ello, la industria y los sistemas de salud respaldan procesos tecnológicos esenciales:

Pasteurización, procedimiento térmico que calienta la leche a temperaturas controladas para reducir significativamente microorganismos dañinos sin alterar su valor central.

Proceso UHT (Ultra Alta Temperatura), método que destruye la totalidad de las bacterias mediante un golpe de calor extremo por pocos segundos, permitiendo conservar el producto cerrado y en despensa por largo tiempo.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Los expertos recuerdan a las familias y a los centros escolares que el protocolo de seguridad no termina en la fábrica. Una vez que el envase es abierto —ya sea en la cocina del hogar o durante el desayuno escolar, la leche debe mantenerse estrictamente refrigerada y consumirse respetando las fechas de vencimiento impresas en el empaque.

Finalmente, la intervención nutricional de la leche no se limita al formato líquido tradicional. Para facilitar la aceptación en niños con perfiles alimentarios selectivos, la dieta escolar puede incorporar con éxito derivados como el yogur, el queso o diversas preparaciones culinarias.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FUENTES: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFAO | l: World Milk Day – Food and Agriculture Organization (FAO)

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