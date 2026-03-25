La Liga Mayor inicia el 18 de abril

CIUDAD MCY.- La temporada 2026 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), tiene fecha de inicio, será el próximo 18 de abril. Esta será la sexta campaña del circuito de verano, marcando historia dentro del mismo al contar con la zafra más larga en su historia, así como también en la pelota criolla con 70 juegos de ronda regular, 16 compromisos de postemporada (Round Robin) y 7 duelos en la Gran Final. Tal como ha ocurrido en años anteriores, la LMBP contará con la participación de los 8 equipos que la conforman: Samanes de Aragua, Marineros de Carabobo, Senadores de Caracas, Caciques de Distrito, Centauros de La Guaira, Delfines de La Guaira, Guerreros de Lara y Líderes de Miranda.

La versión 2026 de la Liga Mayor contará con cinco sedes, ya conocidas por la afición del béisbol venezolano. El estadio de la UCV albergará a Caciques y Senadores. El Jorge Luis García Carneiro de La Guaira será la casa de Centauros y Delfines. El estadio José Pérez Colmenares de Maracay será el hogar de los actuales campeones, los Samanes. El José Bernardo Pérez de Valencia fungirá como patio de Marineros y Líderes. Mientras qué, el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto contará con Guerreros como local.

La junta directiva de la LMBP se prepara a su vez para la realización del Draft 2026, el cual se tiene previsto sea en los primeros días del mes de abril, con la confirmación de la fecha exacta en los venideros días. De este evento han sido seleccionados jugadores que han marcado diferencia en sus novenas, tal es el caso de, Diego Infante quien fue drafteado la campaña pasada por los Guerreros y cambiado a Caciques, donde fue pieza fundamental y ganador del premio al Jugador Más Valioso de la 2025.

La Liga Mayor de Béisbol Profesional mantiene su misión de resaltar entre las Ligas de verano, además, se ha erigido como una vitrina importante para la preparación de prospectos que han cerrado firmas millonarias en las Grandes Ligas como es el caso de Luis Hernández (San Francisco Giants), Andrew Salas (Miami Marlins) y Francisco Rentería (Philadelphia Phillies), por citar algunos casos.

FUENTE: LMBP

FOTO: LMBP