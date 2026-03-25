José Tábata está de regreso al mando de Samanes de Aragua

Un campeón regresó al gigante verde, para conseguir el segundo título de Samanes de Aragua, al igual que ser bicampeon en su segunda experiencia como manager de esta importante divisa.

CIUDAD MCY.- La gerencia de los Samanes de Aragua, anunció este miércoles el regreso del mánager José Tábata, quien asume el mando del «Gigante Verde» para esta nueva temporada de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) 2026 que comienza el 18 de abril del presente año

El anuncio lo confirmó el departamento de prensa de Samanes de Aragua a través de la red social instagram @Samanesdearguabbc. «El manager campeón de la Liga Mayor de Béisbol Profesional en 2025, José Tábata, estará de regreso con Samanes de Aragua para la 2026 de la @lmbp_ve»

En ese sentido, también se dio a conocer, que Josnel García será su mano derecha como coach de banca para buscar el bicampeonato con el Gigante de Aragua.

Con relación a Tábata, se conoció que estará acompañado de Oswald Peraza, quien ahora pasa a ser el coach de lanzadores; Álvaro Espinoza, coach de tercera base y el experimentado José “Cafecito” Martínez, como coach de bateo.

El nuevo piloto de Samanes tendrá su segunda experiencia como estratega en la Liga Mayor, esto luego de ser jugador activo hasta el año 2022, donde defendió la camiseta de Guerreros de Lara.

DATOS DE JOSÉ TABATA

Tabata dirigió a la novena aragüeña en la temporada 2025 y se convirtió en el tercer campeón en la corta historia de la LMBP

El experimentado mánager durante su carrera perteneció a los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Piratas de Pittsburg, y fue con ese mismo equipo que hizo su debut en las Grandes Ligas.

En Venezuela, el exjardinero nacido en El Tigre, Anzoátegui ha defendido los uniformes de Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara.

RAFAEL VELÁSQUEZ

FOTO: CORTESÍA