La ONU pide flexibilizar sanciones a Venezuela tras terremotos

CIUDAD MCY. – El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, exhortó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela para que no obstaculicen la llegada de ayuda ni los planes de recuperación tras los sismos ocurridos hace dos semanas.

«Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones», declaró Fletcher desde Playa Grande, La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

El funcionario advirtió que los sismos provocarán una «situación económica muy difícil» que restará «varios puntos al PIB» y llamó a organismos como el Banco Mundial y el FMI a comprometerse con la recuperación a largo plazo.

Según OCHA, se requieren 300 millones de dólares adicionales para atender a 1,3 millones de personas afectadas.

FUENTE: EL FOCO

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