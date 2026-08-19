La República Democrática del Congo supera la barrera de los 5.000 casos de ébola confirmados

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 5.105 los casos confirmados de ébola, incluyendo 2.420 muertos, por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que ya es el segundo peor de la historia y el más grave registrado en la RDC.

Según el último boletín publicado por el Ministerio congoleño de Salud Pública, con datos recopilados hasta el 17 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,4 %.

Además, 782 pacientes están en «aislamiento u hospitalizados» y 1.091 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84,1 %.

El brote se convirtió este lunes en el segundo peor de ébola de la historia, al superar al que golpeó también al este de la RDC entre 2018 y 2020 -que causó 2.299 muertes y 3.481 casos-, si bien queda todavía lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

Sin embargo, la epidemia actual, que superó la barrera de los 5.000 casos menos de dos semanas después de rebasar los 4.000 contagios, es también la de crecimiento más rápido desde su declaración respecto a cualquier brote anterior.

En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó la pasada semana que tiene potencial para alcanzar las cifras de la epidemia de África occidental.

La OMS mantuvo este martes la emergencia de salud pública internacional sobre el brote, tras analizar los tres meses de respuesta desde su declaración.

Según la organización, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.

FUENTE : EFE

FOTO : CORTESÍA