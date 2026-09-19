La Vinotinto femenina define este sábado el titulo de la Liga Evolución

CIUDAD MCY.- La Vinotinto Sub-15 femenina acaba de firmar una gran noticia para el país, tras asegurar su boleto a la gran final del torneo, que se disputa en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

La Vinotinto Sub-15 femenina acaba de firmar una gran noticia para el país, tras asegurar su boleto a la gran final del torneo, que se disputa en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL EN LA FINAL?

En la Zona Sur, Uruguay venció 2-0 a Bolivia, y en el otro encuentro, Paraguay y Argentina igualaron 1-1. Con estos resultados, Paraguay finalizó en la primera posición de la Zona Sur y se convirtió en el segundo finalista del torneo. Chile con descanso en la jornada se posicionó en el segundo lugar.

La gran final de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Femenina se disputará este sábado 19 de septiembre en el estadio Carfem de Ypané, donde la Vinotinto y la Albirroja se enfrentarán por el título, partido que está pautado par las 2:40 pm hora de Caracas.

FUENTE : MERIDIANO

FOTO : CORTESÍA DEL MERIDIANO