Lamas intensifica labores de limpieza preventiva en canales

***Las intervenciones realizadas en la vía Santa Cruz – Cagua sector La Capilla III, se desarrollan bajo el Plan Pre-Lluvia y Mitigación de Riesgos

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de a garantizar una mayor fluidez de las aguas a fin de proteger a las comunidades frente a las lluvias l alcaldía del municipio José Ángel Lamas realizo trabajos de limpieza del canal de descargas pluviales en la vía Santa Cruz – Cagua sector La Capilla III.

Esta acción, que forma parte de una política de Estado coordinada, cuenta con el respaldo directo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes en conjunto con el alcalde Tony García, han priorizado la mitigación de riesgos en la localidad.

Desde esta importante zona que conecta a los municipios aragüeños Lamas y Sucre las labores, la intervención de ambos espacios forma parte de las tareas de mantenimiento preventivo que permiten identificar y atender oportunamente factores que puedan generar obstrucciones.

Finalmente cabe mencionar que la ejecución de estos trabajos se inscribe en el Plan Pre-Lluvia y Mitigación de Riesgos, estrategia orientada a fortalecer las acciones preventivas sobre canales, cauces y demás estructuras hidráulicas ante posibles escenarios asociados a las precipitaciones.

YORBER ALVARADO / FOTOS PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS