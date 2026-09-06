Lanzan plataforma digital en Brasil para facilitar denuncias de violencia sexual

CIUDAD MCY.-Organizaciones de la sociedad civil brasileña lanzaron este sábado una plataforma digital integral con el objetivo de facilitar las denuncias contra la violencia sexual y brindar orientación clara a la población sobre los mecanismos oficiales de protección.

La iniciativa es impulsada por el Movimiento Violencia Sexual Cero, en alianza con Childhood Brasil, el Instituto Liberta, el Grupo Mulheres do Brasil y Vibra Energia, enfocándose principalmente en el resguardo de niños y adolescentes.

El nuevo portal ofrece a las víctimas, familiares y ciudadanos en general acceso directo a información actualizada de más de 3.500 consejos tutelares en todo el territorio brasileño, junto con guías para formalizar denuncias según la naturaleza de cada caso.

La herramienta orienta a los usuarios sobre cuándo acudir a las instancias locales y promueve el uso del Disque 100, servicio federal gratuito y anónimo para investigar violaciones de derechos humanos, además de canalizar el contacto con la Policía Militar o la Policía Federal de Carreteras en situaciones de emergencia.

La herramienta web también contempla la atención de delitos de abuso y explotación sexual infantil cometidos a través de Internet, guiando a los afectados hacia instituciones especializadas.

Este abordaje responde al incremento registrado por la red internacional InHope, cuyos datos señalan que Brasil pasó del puesto 27 al quinto lugar mundial entre 2022 y 2024 en cantidad de denuncias sobre páginas que distribuyen este tipo de contenidos ilícitos.

Asimismo, el proyecto pone a disposición de familias y educadores diversos materiales pedagógicos, publicaciones y series en video para abordar la prevención de estas agresiones en las aulas y los hogares.

Al reunir estadísticas de entidades especializadas como el Instituto de Investigación Económica Aplicada, que calcula que apenas el 8,5 por ciento de los casos de violencia sexual registrados en el país llegan a ser denunciados formalmente, la plataforma busca reducir el subregistro y combatir la impunidad.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL