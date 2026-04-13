Legado de Hendrix: Técnica y distorsión para la historia

CIUDAD MCY.-James Marshall Hendrix, más y mejor conocido como Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense, nació en Seattle, Washington el 27 de noviembre de 1942 en una familia afro estadounidense que contaba además con raíces cherokee, comenzó a tocar la guitarra a los15 años.

Mientras escuchaba artistas del blues como Muddy Waters, B.B. King, Howlin’ Wolf y Robert Johnson, a mediados de 1958, se compró su primera guitarra acústica por 5 dólares, al poco tiempo Hendrix formó su primera banda: The Velvetones. Sin guitarra eléctrica, apenas se oía por encima del sonido del resto del grupo. Después de varios meses, se dio cuenta que era indispensable conseguir una y a mitad de 1959, su padre le compró una Supro Ozark blanca, marca que con el tiempo recibiría celebridad por ser la primera guitarra de su histórico ejecutante.

En 1961 comenzó a tocar en conciertos de la red de teatros, clubes y cafés seguros para artistas afroamericanos, en plena segregación de los años 50-60 y conocidos como Chitlin’ Circuit, donde consiguió tocar como músico de apoyo de The Isley Brothers y después para Little Richard, con quien continuó hasta mediados de 1965.

Más adelante, pasó a tocar con Curtis Knight and The Squires antes de mudarse a Inglaterra a finales de 1966. En cuestión de meses, Hendrix ya había obtenido tres sencillos Top 10 en el Reino Unido con su banda The Jimi Hendrix Experience: Hey Joe, Purple Haze y The Wind Cries Mary.

En 1968 su tercer disco de estudio, Electric Ladyland, llegó al primer puesto de la lista estadounidense convirtiéndose en el éxito comercial más grande y único número uno en dicho país. Fue el artista mejor pagado por su concierto en el Festival de Woodstock 1969 y el Festival de Isla de Wight 1970, lo demás seria historia.

Su obra le permitió dejar como legado el uso del instrumento como fuente de sonidos electrónicos, convirtiendo efectos y distorsiones en un vocabulario fluido.

Fue el pionero en el uso de amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia, además ayudó a popularizar el uso del pedal con wah-wah y el control del feedback que lo llevó a la creación de sonidos envolventes mediante técnicas de avanzada en sus grabaciones, lo que marcó un antes y un después en la producción musical de rock.

INMORTAL

Con solo 4 años de experiencia profesional Hendrix recibió varios premios en vida y también de forma póstuma. En 1967, lectores de Melody Maker votaron para designarlo el músico más popular, en el 68 Rolling Stone como músico del año, Disc and Music Echo como mejor músico del 69, y el año siguiente, Guitar Player, lo nombró mejor guitarrista.

The Jimi Hendrix Experience entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame en 2005. La revista Rolling Stone posicionó sus tres discos: Are you experienced, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland entre los 100 mejores de la historia y a él como el mejor guitarrista y 6to mejor artista de todos los tiempos y Salón de la Fama del Rock and Roll inscribe: “Es uno de los músicos más grandes de la historia del Rock”.

MARCOS GAVIDIA I ELADIO ITURRIZA

FOTO : REFERENCIAL